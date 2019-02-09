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У армии РФ десятки "200-х" и "300-х": защитники Украины сурово наказали врага за смерть бойца ВСУ - детали боя

09.02.2019 09:43
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У армии РФ десятки "200-х" и "300-х": защитники Украины сурово наказали врага за смерть бойца ВСУ - детали боя

В пятницу, 8 февраля, в зоне боевых действий на Донбассе погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины и двое получили ранения.

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, атакуя ООС из запрещенного минскими договоренностями вооружения, передает "Диалог.UA".

Оккупанты били по бойцам ВСУ из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Водяное, Павлополя и Авдеевки.. Также противник трижды открывал огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Крымское. А орудия калибра 120 мм и гранатометы боевики "ДНР" пустили в ход возле Хутора Вольный и в районе поселка Зайцево. Известно, что на провокации сепаратистов защитники Украины отвечали ответным огнем. Согласно данным разведки, 8 февраля шесть оккупантов были уничтожены и семеро получили ранения.



Теги: Донбасс, разведка, ДНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, РФ, ООС
 
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