- Оккупанты на Донбассе блокируют работу миссии ОБСЕ22:18
- Спецслужбы РФ обещают по 2000 долларов за поджоги церквей Московского патриархата21:57
- Проверки переселенцев: правозащитники дали важные рекомендации21:39
- На похороны боевиков «ДНР» собирают деньги через соцсети21:23
- Ситуация в зоне ООС на Донбассе: боевики устроили семь обстрелов20:59
- В оставленных зданиях в Донецке продолжается мародерство20:23
- Ликвидирован боевик «ДНР» 1990 года рождения, уроженец Горловки19:44
- Ситуация на блокпостах: В Горловке и на «Каргиле» остались на ночевку десятки машин19:19
- Защищал Украину, сражался за дом и семью: пуля снайпера оборвала жизнь донецкого добровольца Игоря Наконечного19:07
- В Пенсионном фонде Мариуполя не хватает сотрудников для работы с гражданами17:58
В Донецке медики жалуются, что «добровольцы» из РФ приезжают с «букетом» опасных инфекций
Во временно оккупированном Донецке медики жалуются, что приезжающие из РФ наемники, часто имеют целый «букет»опасных инфекций.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Наемники из РФ, приезжающие «защищать русский мир» во временно оккупированный Донецк и другие населенные пункты, часто привозят опасные инфекции. Так, шокирующий инцидент имел место в Донецке – 20-летняя наемница из Самары наградила «букетом» венерических заболеваний почти целую воинскую часть(!!!).
Вот как дончане описывают происшедшее:
«Главврач ?? больницы жаловалась — хоть бы, эти грязные добровольческие проститутки-вонючки вылечили свои венерические заболевания перед тем, как к нам ехать. одна красавица из Самары (20 лет) наградила букетом венерических заболеваний почти целую воинскую часть».
Теги: Донецк, Донбасс, инфекция, венерическое заболевание, добровольцы, наемники, РФ
- "По сравнению с ними гопота - унылые ботаны в очках" - блогер о российских наемниках, приехавших защищать "русский мир" на Донбассе
- В Донецке боевики «ДНР» и наемники из РФ «укрепляют» места своей «дислокации»
- В Донецке замечено много женщин в камуфляже
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
- "Чеченцы, буряты, осетины..." - бывший пленный "ДНР" из Донецка рассказал о наводнивших оккупированный Донбасс российских наемниках
- Чем травятся дончане?
- Оккупанты на Донбассе блокируют работу миссии ОБСЕ22:18
- Спецслужбы РФ обещают по 2000 долларов за поджоги церквей Московского патриархата21:57
- Проверки переселенцев: правозащитники дали важные рекомендации21:39
- На похороны боевиков «ДНР» собирают деньги через соцсети21:23
- Ситуация в зоне ООС на Донбассе: боевики устроили семь обстрелов20:59
- Пророссийские группировки на Донбассе, вероятно, применили лазерное оружие, — ГПСУ20:38
- В оставленных зданиях в Донецке продолжается мародерство20:23
- Ликвидирован боевик «ДНР» 1990 года рождения, уроженец Горловки19:44
- Ситуация на блокпостах: В Горловке и на «Каргиле» остались на ночевку десятки машин19:19
- Защищал Украину, сражался за дом и семью: пуля снайпера оборвала жизнь донецкого добровольца Игоря Наконечного19:07
- Украина усиливает боевой флот: в "Кузне на Рыбальском" дали старт строительству новых катеров для ВМС. ВИДЕО22:37
- Оккупанты на Донбассе блокируют работу миссии ОБСЕ22:18
- Спецслужбы РФ обещают по 2000 долларов за поджоги церквей Московского патриархата21:57
- Проверки переселенцев: правозащитники дали важные рекомендации21:39
- На похороны боевиков «ДНР» собирают деньги через соцсети21:23
- Ситуация в зоне ООС на Донбассе: боевики устроили семь обстрелов20:59
- Пророссийские группировки на Донбассе, вероятно, применили лазерное оружие, — ГПСУ20:38
- В оставленных зданиях в Донецке продолжается мародерство20:23
- Победительница "Битвы экстрасенсов" обещает Украине жуткий год19:59
- Ликвидирован боевик «ДНР» 1990 года рождения, уроженец Горловки19:44
- Стало известно, как гарантированно избежать похмелья15:03
- Врачи сообщили, какой продукт способен защитить от депрессии22:00
- Врачи назвали продукт, "убивающий" раковые клетки19:00
- Когда прокалывание ушей вредит здоровью11:00
- В Украине запретили популярное средство от кашля08:40
- Учёные назвали самые опасные виды алкоголя08:20
- Врачи сообщили, как прокалывание ушей может навредить здоровью21:49
- Хаос и неразбериха: астролог рассказал, кому звезды перевернут жизнь в феврале21:00
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?19:00
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- Пенсия для переселенцев: Эксперты рассказали о правах жителей ОРДЛО
- Тимошенко озвучила опасный прогноз для Донбасса
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"
- Стало известно, как гарантированно избежать похмелья
- "Ждем, когда умрем": черви съели легкие суворовцев, скандал в России развивается
- Ситуация с Донбассом и Крымом: Астролог рассказал, чего ждать от 2019 года
- Боевики "ЛНР" готовят провокацию ВСУ за разнос "КрАЗа"