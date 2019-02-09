В Донецке закрылась сеть супермаркетов «Амстор». «Обжора» на очереди

09.02.2019 08:48

Во временно оккупированном Донецке одна за другой умирают сети супермаркетов. Первый закрылся «Амстор». Теперь на очереди «Обжора» и «Семерочка».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке закрываются сети супермаркетов и крупных магазинов. В тех же, что продолжают работать, пустые прилавки. В некоторых бывших супермаркетах идет демонтаж торгового оборудования.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Інсайд каже, що «Амстор» в Донецьк ВСЬО! Зараз йде дораспродаж залишків. Та вже починається демонтаж прилавків. Також не все гладко і в «ОБЖОРІ».Але поки ще трипихаються»,

«АМСТОР фсьо уже года три как»,

«Не правда. Працювали магази, як мінімум на " гастроном Україна", Цирку та Донецьк-сіті»,

«Та какой «на Цирке» :))) «342 метра зелёного горошка»»,

«Ну то вже інше питання, що товару там було раз-два і все)))І окрім горошка там були шикарні пусті холодильники, в яких до війни була купа морозива.Можно було ходити пускати ностальгічну сльозу))))»,

«Семерочка почти каждый день стелажи двигает»,

«Пережиток прошлого;) Все будет «сэконд хэнд»(».