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В Донецке закрылась сеть супермаркетов «Амстор». «Обжора» на очереди
Во временно оккупированном Донецке одна за другой умирают сети супермаркетов. Первый закрылся «Амстор». Теперь на очереди «Обжора» и «Семерочка».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Донецке закрываются сети супермаркетов и крупных магазинов. В тех же, что продолжают работать, пустые прилавки. В некоторых бывших супермаркетах идет демонтаж торгового оборудования.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Інсайд каже, що «Амстор» в Донецьк ВСЬО! Зараз йде дораспродаж залишків. Та вже починається демонтаж прилавків. Також не все гладко і в «ОБЖОРІ».Але поки ще трипихаються»,
«АМСТОР фсьо уже года три как»,
«Не правда. Працювали магази, як мінімум на " гастроном Україна", Цирку та Донецьк-сіті»,
«Та какой «на Цирке» :))) «342 метра зелёного горошка»»,
«Ну то вже інше питання, що товару там було раз-два і все)))І окрім горошка там були шикарні пусті холодильники, в яких до війни була купа морозива.Можно було ходити пускати ностальгічну сльозу))))»,
«Семерочка почти каждый день стелажи двигает»,
«Пережиток прошлого;) Все будет «сэконд хэнд»(».
Теги: Донецк, Донбасс, магазин, закрытие, супермаркет, оборудование, демонтаж, Амстор, товар, соцсети
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