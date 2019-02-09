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Архив - Донецкая область

В оставленных зданиях в Донецке продолжается мародерство

09.02.2019 20:23
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В оставленных зданиях в Донецке продолжается мародерство

Во временно оккупированном Донецке, как и в других населенных пунктах, продолжается мародерство в оставленных зданиях, являвшихся ранее учреждениями культуры. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированном Донецке продолжаются акты мародерства и вандализма в оставленных зданиях, являвшихся ранее учреждениями культуры. Эти здания грабятся или умышленно разрушаются. Притом, разрушение начинается изнутри – разбивается и сжигается оборудование.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированной Горловке разбирается «на кирпичи» здание одного из дворцов культуры на одном из городских поселков. Дончане в соцсетях сообщают, что на поселке Победа разрушается дворец культуры Химзавода, а из здания вывозятся остатки оборудования:
«На посёлке Победа, вывозят имущество ДК Химзавода. Кто знает, какая участь ДК в дальнейшем?»,
«Нет там давно никакого ДК»,
«Передали имущество оставшееся школе № 83!!!!»,
«Там вывозить нечего уже года три как»,
«Почему так активно не обсуждали энное количество пожаров внутри клуба за последний год??? Вследствие которых выгорела большая часть имущества внутри здания и часть крыши!!! Почему все молчали, когда выламали дверь центрального входа в клуб, разбили стекла на окнах, подожгли сцену, примерочную, гардеробную, побили всю сантехнику??? И это все — не за один день! Никто не видел...».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донецк, Донбасс, здание, мародеры
 
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