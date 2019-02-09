В Пенсионном фонде Мариуполя не хватает сотрудников для работы с гражданами

09.02.2019 17:58

В мариупольском отделении пенсионного фонда недостаток специалистов, сообщает mariupolnews.

По информации Городского центра занятости в управлении открытыми остаются вакансии специалистов отдела обслуживания граждан.

Представители пенсионного фонда совместно с центром занятости занялись поиском сотрудников. Из 40 претендентов отобрали 15 кандидатур, которые будут участвовать в конкурсе на занятие вакантных мест.

Также в центре занятости рассказали, что в городе значительно сократилось число безработных среди переселенцев. С началом военных действий были тысячи зарегистрированных безработных, а на данный момент их количество сократилось до 735 человек.