ВСУ разгромили врага - боевики не успели даже дернуться, Т-72 и МТЛБ разорвало на куски вместе с "героем ДНР"

09.02.2019 12:20

4 года назад ВСУ провели самый успешный бой противотанковой батареи за всю войну на Донбассе. 44-я бригада ВСУ под руководством командира Алексея Семиженко нанесли по врагу сокрушительный удар.

Подробности героического боя обнародовал в Facebook известный украинский журналист Юрий Бутусов, передает "Диалог.UA".

ВСУ сокрушили врага 8 февраля 2015 года на Донбассе. Бойцы батареи противотанковых ракетных комплексов "Штурм - С" ВСУ обнаружили в нескольких километрах сосредоточение гибридных войск РФ под поселком Калиновка, что недалеко от Волновахи. Был нанесен удар с дистанции, которую враг не мог отследить. Боевики 1-й мотострелковой бригады "ДНР" ВС РФ не успел даже дернуться, а их позиции были уже разгромлены. Сверхзвуковые ракеты "Штурм" сделали свое дело. Руководил атаками украинский офицер Семиженко. С 5 по 9 февраля ему с подчиненными удалось уничтожить 4 российских танка, одну БМП, а также МТЛБ.

"Залпом "Штурмов" 8 февраля был уничтожен Т-72 с одним из лучших экипажей наемников - "героя ДНР" Захарчука", - сообщил Бутусов, уточнив, что вражеский танк был ликвидирован во время пополнения боеприпасов. Враг был полностью уверен, что ему ничто не угрожает.

"Два "Штурма" разорвали Т-72 на куски, причем детонация уничтожила и МТЛБ", - уточнил Бутусов, добавив, что из-за мастерских действий ВСУ оккупанты даже не поняли, что с ним произошло.