Медведчук: Можно договориться о побеге глав «Л-ДНР» в Росию

10.02.2019 13:21

Глава движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук заявил о возможности договориться о побеге глав группировок «ДНР/ЛНР» в Россию для проведения на неподконтрольных территориях Донбасса парламентских выборов.

По мнению Медведчука, нынешняя украинская власть опасается, что избиратели из ныне неподконтрольных территорий приведут в украинский парламент сепаратистов.

"«Почему они (экс-главы "ДНР/ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий должны сидеть в парламенте? Ведь по этому поводу тоже можно договориться: кто будет, а кто уедет, например, на повышение в Россию», — сказал он в интервью на телеканале «112 Украина».