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"Нам врут, только за сутки 7 погибших", - боевики "Л/ДНР" на взводе из-за огромных потерь на фронте
Военное командование продолжает скрывать боевые и небоевые потери группировка "Л/ДНР", орудующая на Донбассе. Это выводит из себя боевиков.
В Сети всплыла информация о настоящих потерях террористов на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Пропагандисты России и "Л/ДНР" активно муссируют новость о ликвидации 8 февраля на Донбассе 3 террористов "ДНР" в селе Ленинское. "Журналисты" взахлеб врут, что эти "бравые вояки" якобы тушили пожар в мирном селе, когда их настиг удар ВСУ.
История вызвала острую реакцию в рядах террористов "Л/ДНР", но не из-за гибели их пособников. Они жалуются, что командование, рекламируя гибель 3 "ДНРовцев", умалчивает другие потери. И делает это постоянно. Вывела на чистую воду главарей "республик" известная сепаратистка и пропагандистка Марина Харькова, прекрасно известная украинскому "Миротворцу". "(Потерь) больше. Семеро за сутки! 5 у нас и 2 в "ЛНР". Басурманин (спикер боевиков Басурин - ред.) скрывает потери!" - пожаловалась сепаратистка, уточнив, что о 3 погибших рассказали только в пропагандистских целях для дискредитации ВСУ. Харькова также фактически созналась в том, что история с ударом ВСУ и боевиками-"пожарниками" - фейк. С ее слов, еще с утра убеждали в том, что загоревшийся дом потушили местные жители своими силами и ни о каких погибших наемниках не было ни одного упоминания. Эту версию придумали и слили в Сеть позже.
Теги: Россия, Донбасс, пожар, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, Басурин
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