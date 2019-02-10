Тяжелая потеря: в сети рассказали о "проигранной войне" ветерана АТО

10.02.2019 14:23

В ночь на субботу, 9 февраля, ушел из жизни ветерана 93-й бригады Холодный Яр Виталий Здор.

Об этом сообщается на официальной странице бригады в Facebook и публикуют его фото, передает apostrophe.ua.

"Сегодня ночью не стало ветерана 93-й бригады Холодный Яр Виталия здоровы. Виталий смог перенести тяжелое ранение на "Зените" в ноябре 2015 года. Но, войну с онкозаболеванием воин, к сожалению, проиграл", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что похороны украинского военного пройдут в воскресенье, 10 февраля.