В России в ДТП погиб член НВФ «ЛДНР»

10.02.2019 15:39

Украинский блогер Necro Mancer на своей странице в социальной сети сообщил о гибели члена НВФ «ЛДНР» из российского города Липецка Гончарова Юрия Сергеевича, известного по позывному «Сокол», передает donpress.com.

По информации соцсетей, «Сокол» родился в российском городе Липецк 10 апреля 1982 года.

Как сообщают знакомые и близкие Гончарова он погиб 30/07/18 во время ДТП на автодороге Липецк-Усмань.

Информация о члене НВФ содержится в базе данных сайта «Миротворец».