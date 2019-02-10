ВСУ нанесли мощный удар по "ДНР" под Донецком: группа диверсантов зашла в тыл и устроила боевикам настоящий разгром

10.02.2019 20:31

Боевики "ДНР" потрясены мощным ударом диверсионной группы ВСУ, которая атаковала российских наемников на передовой Донбасса накануне под Донецком.

В социальных сетях опубликовано возмущенное заявление российских наемников, которые подтверждают подрыв позиций боевиков в окрестностях Донецка, которых накрыл взрыв ПТУРа, передает dialog.ua.

В Сети в группе "сводки от ополчения Новороссии" боевики заявили, что подразделение украинской армии незаметно подкралось к позициям боевиков в окрестностях Донецка и после подрыва боевиков скрылось. Для наемников появления в тылу украинских диверсантов стало большим сюрпризом. После прямого попадания ракеты погибло 3 российских наемника, еще один был тяжело ранен.