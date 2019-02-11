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Командир ООС о деталях ликвидации бронетехники "ЛНР": "Мы попали в цель с 2 км, у боевиков была паника"
В штабе Объединенных сил раскрыли подробности ответного удара украинских военнослужащих по пророссийским боевикам "ЛНР" на луганском направлении.
Командир расчета станкового противотанкового гранатомета (СПГ) с позывным "Шторм" рассказал, как бойцы ВСУ уничтожили бронетехнику боевиков на Донбассе, отметив, что заместитель командующего ООС наградил воинов за службу, передает "Диалог.UA".
"Противник постоянно проявляет активность по всей линии соприкосновения на нашем участке, но мы вражеский огонь быстро тушим.
Нашей задачей было найти бронегруппу, одна из машин которой открыла огонь по нашим позициям", - пишет он. Уточняется, что именно беспилотник сил ООС обнаружил место дислокации боевой техники врага, которая начала вести огонь по украинским подразделениях.
"Подразделение БПЛА сразу передало нам информацию, и мы приготовились к бою. В тот день и погода сыграла на руку, и расчеты были проведены точно и быстро. Расстояние до цели была около двух километров", - сказано в сообщении. Известно, что "ответка" ВС Украины постигла врага на северном (луганском) направлении. "Мы работали не по позициям, а по технике, которую они привлекли против нас, и мы ее уничтожили.
Я думаю, они начали паниковать после такой неожиданности, потому что боевая машина не солдат в окопе", – резюмировал "Шторм".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ликвидация, ЛНР, боевики, бронетехника, ООС
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