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Стало известно, сколько Пушилин будет доплачивать «госслужащим ДНР»
Главарь «ДНР» Денис Пушилин внес изменения в так называемый «указ» «О денежном содержании государственных гражданских служащих». Соответствующий «документ» опубликован на сайте главаря «ДНР».
Отмечается, что изменения внесены в целях упорядочивания системы оплаты труда «государственных гражданских служащих и приведения в соответствие НПА, регулирующих вопросы денежного содержания госслужащих».
Согласно информации, «при определении размеров должностных окладов по должностям: „советник“, „главный государственный исполнитель“, „старший государственный исполнитель“, „государственный исполнитель“ применять условия повышения должностных окладов, предусмотренные так называемыми „указами главаря ДНР“ от 29 марта 2016 года № 83, от 15 июня 2016 года № 175, от 21 сентября 2016 года № 315».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин
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