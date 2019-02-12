Бойцы «Азова» нанесли серьезный урон членам НВФ под Горловкой

12.02.2019 08:30

В зоне проведения ООС на Донбассе украинские военнослужащие в начале февраля провели две успешные операции, уничтожив БМП членов НВФ и нанеся потери личному составу подразделений «ДНР». Об этом сообщает ДонПресс с ссылкой на украинского журналиста Юрия Бутусова.

По его словам, 8 февраля в «серой зоне» под неподконтрольной Украине Горловкой Донецкой области бойцы отряда Нацгвардии «Азов» в составе 30-й бригады ВСУ уничтожили вражескую БМП:

«Азовцы» приняли решение уничтожить противника «экономно», без применения дорогостоящих управляемых ракет. Для этого они скрытно перенесли и установили в «серой зоне» два гранатомета СПГ-9М на «закрытой» позиции, то есть гранатометы не били прямой наводкой, а были установлены в овраге, противник их не мог наблюдать. Корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотника. В 14.55 был открыт огонь, два расчета произвели всего 8 выстрелов. После прямого попадания по БМП возник пожар, который означает, что цель уничтожена».

Кроме того, Бутусов рассказал, как 3 февраля в ходе боя бойцы ВСУ нанесли серьезный урон членам НВФ:

«В ближнем бою наш боец уничтожил одного противника, россияне полезли вытаскивать тело, в результате наш пулеметчик срезал второго члена НВФ. У наших потерь нет. Труп своего солдата россияне бросили, никто за ним не пришел».