Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Бойцы «Азова» нанесли серьезный урон членам НВФ под Горловкой

12.02.2019 08:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Бойцы «Азова» нанесли серьезный урон членам НВФ под Горловкой

В зоне проведения ООС на Донбассе украинские военнослужащие в начале февраля провели две успешные операции, уничтожив БМП членов НВФ и нанеся потери личному составу подразделений «ДНР». Об этом сообщает ДонПресс с ссылкой на украинского журналиста Юрия Бутусова.
По его словам, 8 февраля в «серой зоне» под неподконтрольной Украине Горловкой Донецкой области бойцы отряда Нацгвардии «Азов» в составе 30-й бригады ВСУ уничтожили вражескую БМП:
«Азовцы» приняли решение уничтожить противника «экономно», без применения дорогостоящих управляемых ракет. Для этого они скрытно перенесли и установили в «серой зоне» два гранатомета СПГ-9М на «закрытой» позиции, то есть гранатометы не били прямой наводкой, а были установлены в овраге, противник их не мог наблюдать. Корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотника. В 14.55 был открыт огонь, два расчета произвели всего 8 выстрелов. После прямого попадания по БМП возник пожар, который означает, что цель уничтожена».
Кроме того, Бутусов рассказал, как 3 февраля в ходе боя бойцы ВСУ нанесли серьезный урон членам НВФ:
«В ближнем бою наш боец уничтожил одного противника, россияне полезли вытаскивать тело, в результате наш пулеметчик срезал второго члена НВФ. У наших потерь нет. Труп своего солдата россияне бросили, никто за ним не пришел».



Теги: Донбасс, Горловка, батальон "Азов", бойцы, НВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх