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Медведчук подтвердил, что Россия поставляет оружие боевикам «Л/ДНР»
Скандальный украинский политик и кум президента страны-агрессора РФ Владимира Путина Виктор Медведчук в ходе интервью подконтрольного ему телеканала «112.Украина» подтвердил, что боевики самопровозглашенных «ЛДНР» получали российское оружие, передает replyua.net. «Насчет «поставляют — вы правы», — сказал Медведчук. Одновременно с этим он выразил сомнение в том, что на оккупированных территориях Донбасса присутствуют российские войска.
«А вот насчет «ихтамнет» — это из другой области. Когда говорят, что «ихтамнет», а у нас говорят — они там есть, мы это знаем… А почему СММ ОБСЕ и другие международные организации этого не знают?» — добавил Медведчук.
Ранее уже сообщалось, что Виктор Медведчук не исключал возможности достижения договориться, чтобы главари «ЛДНР» бежали в Россию «на повышение» для проведения парламентских выборов на оккупированных территориях.
Теги: Россия, Донбасс, оружие, ДНР, ЛНР, Медведчук
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