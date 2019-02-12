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На Донбассе убит член НВФ «Тарас» из Донецка
12.02.2019 18:18
В зоне ООС на Донбассе погиб член НВФ из Донецка Тарасов Андрей Сергеевич, более известный по позывному «Тарас».
Об этом сообщил украинский блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter, передает donpress.com.
По информации, «Тарас» был родом из Донецка, где родился 9 марта 1992 года. Тарасов был судим.
По информации, он погиб 11/02/18 года. Обстоятельства гибели неизвестны. Данные о погибшем есть в базе сайта «Миротворец».
Теги: Донецк, Донбасс, гибель, потеря, соцсети, НВФ, ООС
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