На Донбассе убит член НВФ «Тарас» из Донецка

12.02.2019 18:18

В зоне ООС на Донбассе погиб член НВФ из Донецка Тарасов Андрей Сергеевич, более известный по позывному «Тарас».

Об этом сообщил украинский блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter, передает donpress.com.

По информации, «Тарас» был родом из Донецка, где родился 9 марта 1992 года. Тарасов был судим.

По информации, он погиб 11/02/18 года. Обстоятельства гибели неизвестны. Данные о погибшем есть в базе сайта «Миротворец».