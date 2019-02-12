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Ситуация на КПВВ ОРДО: в Горловке с пешими «апокалипсис», на «Каргиле» процветают взятки
Сегодня на блокпостах на линии разграничения в Донецкой области в течение дня самые большие очереди были зафиксированы на Марьинском и Бахмутском направлениях, при этом под Горловкой остались ночевать 35 автомобилей.
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress.com.
Отмечается, на Бамхмутском направлении сегодня было огромное число людей, пересекающих пункт пропуска пешком. Как сообщают очевидцы, не все автомобили смогли проехать до закрытия блокпоста:
«15−30 пеших пол стойла, авто много (со слов товарища)»
«Сегодня с пешими просто апокалипсис!!!»
«Сегодня на 13.30 пеших за сетку метров наверное за 100, давно такого не было, полнейшее безобразие, нет слов…»
«На 17−30ч. Не проехали 35 машин»
При этом на Марьинском направлении на блокпосту Каргил люди жалуются на взяточничество — в течение дня без проблем пересекать пункт пропуска могли только платные перевозчики:
«Приехала на Каргил в сторону Украины в 5.10 утра, стала в льготную очередь, на данный момент впереди 10 машин еще, наглость и взятки процветает!!! Хуже чем сейчас уже не может быть, все утро едут одни перевозчики без всякой совести. Конец льготной очереди естественно не проедет. Умер водитель соседней машины и всем наплевать, как вроде так и должно быть!!!»
«Вот и льготная очередь… как написано на блокпосту дети до года и инвалиды 1 группы. Я согласна, идут с детьми старше, просятся. Ну, а так в остальных что все инвалиды первой группы? Ну откуда столько льготы. Льгота возмущается за перевозов, а что говорить тем, кто стоит в простой очереди?»
«Сегодня ехали с Украины. Днр начал запуск на Донецк в 10.50. С утра пускали на реверс. На Украину на основном было далеко больше сотни машин в 8.30 по Украине. Стояли в три ряда. Еле проехали. Такого никогда не видела»
На Мариупольском направлении блокпосты в Еленовке были не переполнены, однако и здесь люди возмущались тем фактом, что только льготная очередь могла проходить проверку быстрее:
«ОЧЕРЕДЬ ДО 4 ТУАЛЕТА ОСНОВНАЯ!!!»
«В субботу на Еленовке смотрела внимательно на льготку: детей в очереди из примерно 100 машин — максимум трое. В моем понимании инвалид первой группы — это лежачий больной или тот, что на коляске инвалидной, таковых не увидели ни одного»
В то же на КПВВ «Станица Луганская» наблюдался рост численности очередей:
«По словам людей на автовокзале, сегодня людей в Украину больше, чем вчера. На автовокзале много было на автобус, да и на 50 лет людей собралось много»
«На 12.00 в Украину за медпункт и прибывали. со станицы сразу на проверку»
Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, транспорт, блокпост, Станица Луганская, соцсети, КПВВ, очереди, ОРДО
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