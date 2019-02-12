У "ДНР" тяжелые потери на передовой: Ходаковский в ответ пугает артиллерийскими обстрелами по городам на Донбассе

12.02.2019 21:05

Один из первых главарей боевиков "ДНР" Александр Ходаковский заявляет, что война является реальностью для Донбасса, намекая на большое количество жертв боевиков на передовой.

Наемник сообщает о взрывах на позициях пророссийских боевиков, передает dialog.ua.

"Это отчет за сутки командира роты только по одной позиции: "По прилетам 120мм фугас 15шт, зажигательные 20 шт, СПГ 12 шт, агс и БТР, не считая стрелковое" - пишет Ходаковский.

Скрывающийся в Москве наемник утверждает, что последняя серия взрывов не стала результативный, однако потери боевиков за последние дни на фронте значительны.

При этом Ходаковский пугает жителей Украины и Донбасса обстрелами городов, намекая на возможность разворачивания масштабной войны на Донбассе.