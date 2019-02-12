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В Донецке на взятке задержали крупного «чиновника»
«Генеральная прокуратура ДНР» предъявила обвинение «заместителю руководителя администрации» одного из районов неподконтрольного Украине Донецка в получении взятки в значительном размере.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «ведомства», передает donpress.com.
Местное «следственное управление» окончило предварительное «следствие» по факту получения вззятки.
«Должностному лицу предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 343 „УК“ „ДНР“ (получение взятки в значительном размере)», — говорится в сообщении.
Обвиняемый якобы поспособствовал частному предпринимателю в заключении договора аренды помещения для ведения деятельности и получил от бизнесмена незаконное денежное вознаграждение в размере 55 тысяч рублей.
На данный момент «уголовное дело» направлено в местный «суд».
Теги: Донецк, Донбасс, взятка, прокуратура, чиновник, уголовное дело, задержание, ДНР
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