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Войска РФ пытаются прорвать линию фронта на Донбассе, применяя мощный минометный огонь по позициям ВСУ
Более десяти вооруженных провокаций со стороны незаконных бандформирований "Л/ДНР" привели к тому, что один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
За минувшие сутки, 11 февраля, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, провоцируя Вооруженные силы Украины на Донбассе, передает "Диалог.UA".
В полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток” враг бил из минометов калибра 120 мм и 82 мм в районе населенного пункта Гнутово. Также боевики "ДНР" атаковали из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия около Песок. Минометным огнем противник накрыл и позиции ВСУ в районе Павлополя, применяя также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А в полосе действий оперативно-тактической группировки „Север“ оккупанты РФ атаковали Новотошковское, Крымское из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Согласно данным разведки, один оккупант был уничтожен и один ранен.
Теги: Донбасс, разведка, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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- Боевики «ДНР» кричат об «обстреле», а сами «проводят учения»14:00
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- Госпогранслужба: Пограничники готовы к открытию КПВВ «Золотое»13:00
- На Донбасс прибыла новая партия боевиков Путина: Народ готовится к хаосу12:15
- Боевики «ДНР» запланировали провести «перепись» населения 11:30
- ВСУ нанесли ответный удар по позициям НВФ: есть погибшие11:15
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