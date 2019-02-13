«Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города

13.02.2019 20:02

В социальных сетях жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка сообщают о мощных залпах, раздающихся со стороны Ясиноватского блокпоста и донецкого аэропорта, пишет ДонПресс.

В своих сообщениях люди пишут, что залпы слышны не только в Донецке, но и в неподконтрольной Украине Макеевки. По словам дончан, звуки боя слышит даже Объединенный:

«Гремит периодически, медобщаги слышат»

«О-го-го, что за мощные звуки?»

«Донецк 18.35 д ЯБП, минометы пулеметы Бул. Пушкина слушает бахи»

«Макеевка 17−19к: „Северо-запад залпы близко, направление Яковлевка. Летит 2 сек и прилет“»

«Бахает … 17.03 (д) ДАП Донецк»

«Даже Объединенный слышит эти бахи ((«