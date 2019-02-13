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Пенсии, соцвыплаты, проверки ВПЛ: Что украинцы думают о гуманитарных мерах для Донбасса
Большинство жителей подконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей больше, чем в других регионах Украины, поддерживают такие меры как упрощение пересечения линии разграничения и социальные выплаты жителям неподконтрольных территорий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 февраля, в ходе презентации исследования* общественного мнения в Киеве рассказал аналитик фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Сергей Шаповалов.
«Наиболее пользующимися поддержкой как по Украине, так и на Донбассе являются такие меры социально-гуманитарной политики, как упрощение доступа жителей неподконтрольных территорий к украинским образовательным учреждениям, упрощение в получении административных услуг в прифронтовых населенных пунктах, контролируемых Украиной. Также это поддержка жителей оккупированных территорий, которые хотят выехать на подконтрольную Украине территорию», – сказал он.
Согласно опросам, украинцы поддерживают** следующие меры:
снять ограничения на социальные и пенсионные выплаты гражданам Украины, которые проживают на неподконтрольной территории: по Украине – 41%, на Донбассе – 74%;
максимально упростить пересечение линии разграничения, облегчить режим получения пропусков: по Украине – 48%, на Донбассе – 74%;
максимально упростить получение любых административных услуг в прифронтовых населенных пунктах: по Украине – 60%, на Донбассе – 79%;
упростить доступ к обучению в украинских учебных заведениях разного уровня для жителей неподконтрольных территорий: по Украине – 67%, на Донбассе – 81%;
оказывать поддержку (финансовую и материальную) жителям неподконтрольных территорий, стремящихся выехать на территории, подконтрольные украинским властям: по Украине – 60%, на Донбассе – 71%;
разрешить торговлю с неподконтрольными территориями продуктами питания и товарами первой необходимости: по Украине – 46%, на Донбассе – 68%;
усилить контроль за осуществлением выплат внутренне перемещенным лицам во избежание злоупотреблений: по Украине – 64%, на Донбассе – 39%;
сделать контроль за пересечением линии разграничения жестче: по Украине – 47%, на Донбассе – 21%.
Не поддерживают следующие меры:
снять ограничения на социальные и пенсионные выплаты гражданам Украины, которые проживают на неподконтрольной территории: по Украине – 35%, на Донбассе – 17%;
максимально упростить пересечение линии разграничения, облегчить режим получения пропусков: по Украине – 31%, на Донбассе – 14%;
максимально упростить получение любых административных услуг в прифронтовых населенных пунктах: по Украине – 22%, на Донбассе – 11%;
упростить доступ к обучению в украинских учебных заведениях разного уровня для жителей неподконтрольных территорий: по Украине – 16%, на Донбассе – 9%;
оказывать поддержку (финансовую и материальную) жителям неподконтрольных территорий, стремящихся выехать на территории, подконтрольные украинским властям: по Украине – 20%, на Донбассе – 13%;
разрешить торговлю с неподконтрольными территориями продуктами питания и товарами первой необходимости: по Украине – 29%, на Донбассе – 14%;
усилить контроль за осуществлением выплат внутренне перемещенным лицам во избежание злоупотреблений: по Украине – 15%, на Донбассе – 38%;
сделать контроль за пересечением линии разграничения жестче: по Украине – 26%, на Донбассе – 51%.
Теги: Донбасс, ВПЛ, проверки, соцвыплаты, пенсии
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