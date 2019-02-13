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Прилепин рассказал, как Путин ставил свечку за подразделения «ЛДНР»
13.02.2019 15:41
Воевавший нас стороне подразделений НВФ «ЛДНР» российский писатель Захар Прилепин заявил, что его не посадят в тюрьму, поскольку на это нет воли президента РФ Владимира Путина.
Об этом он заявил в интервью российским СМИ, передает donpress.com.
Так, Прилепин на вопрос, почему его не преследуют в РФ, ответил:
«Потому что Путин в самом начале сходил в храм и поставил свечку за ополченцев Донбасса».
Кроме того, Прилепин рассказал о большом «значении» Путина для государства. Он отметил:
«У нас не абсолютизм. Путин на наше общее счастье или несчастье. Путин — это Ельцин Центр и колоссальные вложения в оборонку, Крымнаш и либералы на ключевых местах. Путин — это цветущая сложность».
Теги: Донбасс, Путин, тюрьма, ополченцы, ДНР, ЛНР, Захар Прилепин, РФ
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