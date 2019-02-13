Пушилин "кинул" семьи ликвидированных боевиков "ДНР" - предвыборное обещание оказалось ложью

13.02.2019 07:27

Предвыборное обещание нового главаря террористической "ДНР" Дениса Пушилина о льготах семьям ликвидированных боевиков все еще не выполнено. Оно, вероятно, было ложью. О новом провале Пушилина рассказал экс-командир группировки "Восток" Александр Ходаковский, передает "Диалог.UA".

Перед "выборами" Пушилин обещал освободить семьи ликвидированных боевиков "ДНР" от уплаты коммунальных платежей. По своему обыкновению главарь "народной республики" солгал. За месяцы у власти лидер "ДНР" успел "отжать" себе весь мало-мальски прибыльный бизнес, однако до льгот у него руки не дошли. "Формулировки отказов в предоставлении льгот можно свести к следующему: не выработан механизм выполнения распоряжения", - рассказал Ходаковский.

Зная Пушилина и его карьеру в МММ, можно с уверенностью сказать, что обещание о льготах выполнено не будет. Главарь "ДНР" не стесняется демонстрировать абсолютно наплевательское отношение к жителям вверенной ему Кремлем "республики".