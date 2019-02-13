- Из РФ через КПП «Донецк» входят и въезжают лица в «военной форме»15:00
- В «ДНР»: В Седово поднимают цены на аренду для предпринимателей14:36
- Боевики «ДНР» кричат об «обстреле», а сами «проводят учения»14:00
- Блокпосты ОРДО: в Горловке ад, до 600 человек пешей очереди13:32
- Госпогранслужба: Пограничники готовы к открытию КПВВ «Золотое»13:00
- На Донбасс прибыла новая партия боевиков Путина: Народ готовится к хаосу12:15
- Боевики «ДНР» запланировали провести «перепись» населения 11:30
- ВСУ нанесли ответный удар по позициям НВФ: есть погибшие11:15
- Свежих могил боевиков в Донецке и Луганске стало больше: озвучены крупные потери "Л/ДНР" 11:00
- «Бегут из рая»: в сети указали на показательное «покращення» в «ДНР»10:30
Пушилин "кинул" семьи ликвидированных боевиков "ДНР" - предвыборное обещание оказалось ложью
Предвыборное обещание нового главаря террористической "ДНР" Дениса Пушилина о льготах семьям ликвидированных боевиков все еще не выполнено. Оно, вероятно, было ложью. О новом провале Пушилина рассказал экс-командир группировки "Восток" Александр Ходаковский, передает "Диалог.UA".
Перед "выборами" Пушилин обещал освободить семьи ликвидированных боевиков "ДНР" от уплаты коммунальных платежей. По своему обыкновению главарь "народной республики" солгал. За месяцы у власти лидер "ДНР" успел "отжать" себе весь мало-мальски прибыльный бизнес, однако до льгот у него руки не дошли. "Формулировки отказов в предоставлении льгот можно свести к следующему: не выработан механизм выполнения распоряжения", - рассказал Ходаковский.
Зная Пушилина и его карьеру в МММ, можно с уверенностью сказать, что обещание о льготах выполнено не будет. Главарь "ДНР" не стесняется демонстрировать абсолютно наплевательское отношение к жителям вверенной ему Кремлем "республики".
Теги: Донбасс, ложь, ДНР, Пушилин
- Кремлевские СМИ случайно попались на фейке о главаре «ДНР»
- Жители Донбасса не должны верить лжи о "репрессиях" ВСУ: бойцы АТО помогают пенсионерам, зная, что их сыновья воюют за "Л/ДНР", - военкор
- Советник главаря "ДНР" тиражирует ложь о согласии Украины принять 20 тысяч беженцев из Африки и Азии
- Жители Донецка наперебой обвиняют окружение Захарченко во вранье: недавний указ главаря "ДНР" вызвал ненависть донетчан
- Запутались во лжи! Захарченко и другие главари «ДНР» вовсю запутались в собственных заявлениях
- Дна нет: в "ДНР" рассказывают, кому в Украине не продают хлеб и продукты
- Из РФ через КПП «Донецк» входят и въезжают лица в «военной форме»15:00
- В «ДНР»: В Седово поднимают цены на аренду для предпринимателей14:36
- Боевики «ДНР» кричат об «обстреле», а сами «проводят учения»14:00
- Блокпосты ОРДО: в Горловке ад, до 600 человек пешей очереди13:32
- Госпогранслужба: Пограничники готовы к открытию КПВВ «Золотое»13:00
- На Донбасс прибыла новая партия боевиков Путина: Народ готовится к хаосу12:15
- Боевики «ДНР» запланировали провести «перепись» населения 11:30
- ВСУ нанесли ответный удар по позициям НВФ: есть погибшие11:15
- Свежих могил боевиков в Донецке и Луганске стало больше: озвучены крупные потери "Л/ДНР" 11:00
- «Бегут из рая»: в сети указали на показательное «покращення» в «ДНР»10:30
- Трамп дал указания по вступлению Украины в НАТО16:00
- Порошенко в Генассамблее ООН представит доклад по Донбассу15:40
- Букмекеры дали прогноз на матч Шахтер — Айнтрахт15:30
- Психологи рассказали, как парам сохранить долгие отношения: информация на вес золота15:20
- Из РФ через КПП «Донецк» входят и въезжают лица в «военной форме»15:00
- Почему для Путина жизненно важны выборы в Украине: эксперт о роли санкций и войне на Донбассе в плане РФ 14:45
- В «ДНР»: В Седово поднимают цены на аренду для предпринимателей14:36
- Земле осталось жить около 30 лет: эксперт поразил весь мир предсказанием конца света в Библии14:15
- В Лиге чемпионов впервые отменили гол при помощи VAR (ВИДЕО)14:05
- Боевики «ДНР» кричат об «обстреле», а сами «проводят учения»14:00
- Психологи рассказали, как парам сохранить долгие отношения: информация на вес золота15:20
- Земле осталось жить около 30 лет: эксперт поразил весь мир предсказанием конца света в Библии14:15
- Приметы и суеверия: почему нельзя спать ногами к двери12:46
- Медики предупредили об опасности жвачки10:15
- Не уснет никто: ученые рассказали всю правду о носках10:02
- Что делать, если хочешь, чтобы желания исполнялись09:29
- Токсины у Рыб и спазмы у Стрельцов: появился гороскоп здоровья на неделю09:15
- Медики рассказали, какой вред может нанести здоровью вода 08:30
- 14 февраля: какой праздник, приметы и что нельзя делать22:38
- Какие звуки указывают на неисправности в авто21:38
- В оккупированном Донецке начались бои и слышны взрывы: "Гремит вовсю, такого давно не было."
- Стало известно, сколько Пушилин будет доплачивать «госслужащим ДНР»
- У "ДНР" тяжелые потери на передовой: Ходаковский в ответ пугает артиллерийскими обстрелами по городам на Донбассе
- Не будем работать на оккупантов: из «ЛНР» на юг Украины вывезли современный завод
- 6 знаков Зодиака, которые никогда не постареют
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города
- В Луганске предъявили требования Украине: сепаратисты выдвинули условия президенту – видео
- На Донбассе убит член НВФ «Тарас» из Донецка
- Командир ООС о деталях ликвидации бронетехники "ЛНР": "Мы попали в цель с 2 км, у боевиков была паника"
- Ситуация на КПВВ ОРДО: на Каргиле второй день почти без движения, люди в отчаянии