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В Горловке закрылся крупный супермаркет

13.02.2019 07:52
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В Горловке закрылся крупный супермаркет

Жители неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области сообщают о закрытии супермаркета «Амстор», расположенного на проспекте Ленина. Об этом они пишут в социальных сетях, сообщает ДонПресс.
Так, местные жители пишут:
«Кстати, если вы не знали, горловский Амстор по Ленина-все. Двери закрыты, товара нет, все уволены. Не на перерегистрацию, не на ремонт, не на … Ну в общем накрылся п. ой крупнейший, до оккупации, супермаркет Горловки»
«Это уже було решено в верхах! «По Амсторам закрываются две точки, в Горловке и на Таманском. Эти до конца февраля. Остальные четыре работают в обычном режиме.»
«Теперь делаем ставки, шо там откроется — Аверс, MOLOKO или Walmart?».



Теги: Донбасс, Горловка, закрытие, супермаркет
 
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