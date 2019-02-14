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«Бегут из рая»: в сети указали на показательное «покращення» в «ДНР»
Подконтрольные России оккупационные «власти» Донбасса уже сами начали признавать, что жизнь в самопровозглашенной «республике» становится просто невозможной, передает replyua.net.
Так, в этот раз они сами рассказали о недостатке сотрудников медицинской сферы. Соответствующая информация размещена на странице сообщества hochu _ domoy в микроблоге Twitter. «Как же так? Бегут из вашего «рая»?», - отмечается в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в ДНР отсутствует персонал, а также нет жилья для молодых кадров. Также «ситуация осложняться постоянными обстрелами».
Стоит отметить, что ранее «власти» непризнанной ДНР заявили, что процесс восстановления разрушенного военными действиями оккупированного Дебальцево остановлен из-за отсутствия финансирования. Помимо этого, в сети показали перечень цен на вывоз российского «груза 200» с Донбасса.
К тому же, недавно в сети опубликовали фото телеопроса про полет в космос в так называемой ЛНР. Кроме того, в сети посмеялись над интервью главаря «ДНР» Дениса Пушилина российскому СМИ, где он рассказал о «светлом будущем» и «условном завтра» в «Л/ДНР».
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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