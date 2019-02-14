«Бегут из рая»: в сети указали на показательное «покращення» в «ДНР»

14.02.2019 10:30

Подконтрольные России оккупационные «власти» Донбасса уже сами начали признавать, что жизнь в самопровозглашенной «республике» становится просто невозможной, передает replyua.net.

Так, в этот раз они сами рассказали о недостатке сотрудников медицинской сферы. Соответствующая информация размещена на странице сообщества hochu _ domoy в микроблоге Twitter. «Как же так? Бегут из вашего «рая»?», - отмечается в сообщении.



Кроме того, сообщается, что в ДНР отсутствует персонал, а также нет жилья для молодых кадров. Также «ситуация осложняться постоянными обстрелами».



Стоит отметить, что ранее «власти» непризнанной ДНР заявили, что процесс восстановления разрушенного военными действиями оккупированного Дебальцево остановлен из-за отсутствия финансирования. Помимо этого, в сети показали перечень цен на вывоз российского «груза 200» с Донбасса.

К тому же, недавно в сети опубликовали фото телеопроса про полет в космос в так называемой ЛНР. Кроме того, в сети посмеялись над интервью главаря «ДНР» Дениса Пушилина российскому СМИ, где он рассказал о «светлом будущем» и «условном завтра» в «Л/ДНР».