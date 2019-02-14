Блокпосты ОРДО: в Горловке ад, до 600 человек пешей очереди

14.02.2019 13:32

Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ блокпостах Донецкой области самые большие очереди на Бахмутском направлениях. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам людей, на Бахмутском направлении в 09:45 было около 155 автомобилей и 600 человек пешей очереди:

«Блок пост Горловка. По состоянию на 09:45, 155 автомобилей, 69 автобусов и микроавтобусов, до 600 человек пешей очереди»

На Марьинском направлении на блокпосту Каргил с утра автомобильная очередь в два ряда и около 350 человек пешей очереди:

«Каргил на выезд льгота до моста обычная до середины моста» «Каргил обычная 120, льгота 80 на 8−00. Запустили 60 машин в т. ч. в реверс» «9.10 каргил. пешей 300−350 человек. Машин в два ряда до моста»

При этом на Мариупольском направлении в Еленовке сегодня увеличился поток машин, а на Перлыне большая пешеходная очередь:

«Еленовка на Украину ~100 льгота, ~170 основной» «Еленовка в Донецк 30 машин и 15 льготы, из Донецка — 130 машин, 50 льготы и 12 автобусов. На Перлыне, говорят, пеших много» «11:25 Еленовка в сторону Мариуполя 100 машин обычная, 30 льгота»

Источник: https://donpress.com