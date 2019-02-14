Боевики «ДНР» запланировали провести «перепись» населения

14.02.2019 11:30

Жителей самопровозглашенных «Л/ДНР» не только вынуждают к получению «паспортов республик», но теперь оккупанты намерены провести «перепись» населения временно неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областей. Соответствующим образом Москва стремится убедить людей в том, что нет другой альтернативы.

Как передает replyua.net, об этом написал на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.



В частности, он отметил, что «перепись» в т.н. «ДНР» намерены провести в течение года, но процесс подготовки к этому должен начаться уже в этом месяце. Среди задач - «обеспечение условий для формирования у населения уверенности в безальтернативности курса «республики» на интеграцию с РФ».



«Кроме того, в «переписные листы» включены вопросы, провокационные по своему содержанию, а полученные данные будут служить базой для дальнейших внешнеполитических манипуляций Кремля и роспропаганды против Украины. Так, в перечень войдут вопросы на подобии: «Как конфликт на Донбассе повлиял на вашу жизнь?»; «Кто виноват в конфликте?», – написал Тымчук.