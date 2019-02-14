Из РФ через КПП «Донецк» входят и въезжают лица в «военной форме»

14.02.2019 15:00

На временно оккупированные территории Донецкой области с территории РФ через КПП «Гуково» и «Донецк» входят и въезжают лица в «военной форме». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в Еженедельном отчете СММ ОБСЕ на российских КПП Гуково и Донецк по состоянию на 12 февраля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«В течение отчетного периода число лиц в военной форме, пересекают границу в обоих направлениях на обоих пунктах пропуска, составило 23 человека. 13 из них перешли в РФ, а десять — в Украину. Они продолжали пересекать границу индивидуально или группами. Большинство людей пересекали пешком, однако некоторые пользовались личными транспортными средствами, автобусами или микроавтобусами, что затрудняло наблюдение за их движением через границу наблюдателями СММ ОБСЕ, тем более что некоторые частные автомобили имели тонированные стекла, и окна автобусов и минивэнов закрыты шторами».