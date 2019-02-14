На Донбасс прибыла новая партия боевиков Путина: Народ готовится к хаосу

14.02.2019 12:15

Кремлевский преступный режим продолжает нагло и цинично оказывать поддержку террористическим организациям "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика", при этом нарушая все международные нормы и законы.

На своей странице в социальной сети Twitter блогер с ником 1й АНТИреспубликанский заявил, что во вторник, 12 февраля, так называемые донские казаки прибыли на оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса, где моментально пополнили ряды псевдоармии сепаратистов, передает "Диалог.UA".

Он подчеркнул, что жители оккупированных территорий уже начали готовиться к началу очередной волны хаоса, поскольку в новоприбывших рядах наемников присутствует большое количество кавказцев.

Блогер свое сообщение подкрепил подтверждающими фотографиями, на которых можно заметить, что боевикам-новобранцам были выданы так называемые "удостоверения казака" и шевроны с надписью "Макеевский казачий полк ДНР".

Тем временем в недореспублике "ЛНР" спикер боевиков Андрей Марочко демонстрирует всему миру свои "ораторские таланты", над которыми смеются все кому не лень.



Источник: www.dialog.ua