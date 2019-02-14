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Поселок еле жив: престарелые жители Гранитного едят один раз в несколько дней
В прифронтовом поселке Гранитное Донецкой области люди вынуждены жить в жутких условиях. За годы войны население поселка сократилось с 3,5 тысяч до 1,5, большая часть из которых — пенсионеры. Об этом рассказал волонтер и пастор Сергей Косяк, передает ИА «Вчасно».
Из-за своего расположения Гранитное постоянно находится под обстрелами. Поселок захватывает три зоны: «серую» (за украинским КПВВ), «красную» (между нулевыми блокпостами «ДНР» и ВСУ) и часть поселка — на территории, контролируемой НВФ. В Гранитном проживает 160 детей, некоторые из них ходят с неподконтрольной территории в украинскую школу. Попасть в поселок можно только по специальному пропуску.
По словам волонтера, прифронтовое Гранитное лишено контрастов — все там выглядит уныло, серо и убого. Поселок едва жив, а уровень благополучия граждан измеряется температурой воздуха в их жилищах. Одинокие старики с минимальной пенсией в 1500 грн, которой едва хватает на еду, не могут купить дрова. Чтобы выжить, они топят печи всяким мусором.
«Там проживают несчастные люди… Мы развозили гуманитарную помощь, посетили ряд домов. В одном из них пожилая женщина ухаживает за лежачим 48-летним сыном-инвалидом. У нее в доме стоял пронизывающий до костей холод. Женщина сказала, что она не может купить дрова и уголь, потому что на уголь на зиму требуется 8 тысяч гривен… Если бы я мог, я бы ругался матом», — рассказал Сергей Косяк.
Также он упомянул о 70-летней женщине, которая досматривает свою 90-летнюю ослепшую мать. Некоторые жители поселка признались, что едят один раз в несколько дней. Волонтер называет достижения, о которых заявляет наше правительство, «новыми заплатами к старым одеждам»:
«Украина — это не только Киев, это вот такое вот Гранитное, где тысячи одиноких, брошенных людей прозябают в нищете и убогости. Это позор для страны, что у нас есть такие «гранитные».
Сергей Косяк сообщил, что волонтеры планируют купить дрова для людей и устроить в поселке Дом милосердия, где одиноких стариков окружат должным уходом и заботой. Он призвал всех неравнодушных граждан помочь в сборе средств для закупки дров жителям Гранитного.
Номер карты ПриватБанка — 5168 7554 1640 6114.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, пенсионер, Гранитное
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