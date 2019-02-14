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Свежих могил боевиков в Донецке и Луганске стало больше: озвучены крупные потери "Л/ДНР"

14.02.2019 11:00
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Свежих могил боевиков в Донецке и Луганске стало больше: озвучены крупные потери "Л/ДНР"

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" несут достаточно весомые потери на временно оккупированном Донбассе в ходе ответных ударов ВС Украины. Координатор группы "Информационное сопротивление" и нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук в своем Facebook рассказал о потерях противника на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Согласно опубликованным данным военного эксперта, "1-й армейский корпус ДНР" потерял убитыми пять человек, которые пополнили кладбища оккупированных городов. В частности, 9-й отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты (Новоазовск) лишился четырех боевиков, а 11-й отдельный мостострелковый полк (Донецк) потерял одного террориста.

Кроме того, "2-й армейский корпус ЛНР" также понес летальные потери в виде пяти участников НЗФ, курируемых Россией. 

"Так, 4-я отдельная мотострелковая бригада (Алчевск) недосчиталась троих вояк, а 6-я омсп (Кадиевка, бывший Стаханов) – еще двоих", - удалось выяснить экспертам "Информационного сопротивления".

Источник: www.dialog.ua



Теги: Донецк, Донбасс, война, ДНР, ЛНР, потери
 
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