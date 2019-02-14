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В «ДНР»: В Седово поднимают цены на аренду для предпринимателей
В неподконтрольном украинским властям Седово (Донецкая обл.) – на морском курорте «ДНР» – поднимают цены на аренду контейнеров для торговцев. Об этом пишут местные жители в соцсетях.
Как рассказывают предприниматели, «администрация» рынка в Седово просит за аренду контейнера 50 тыс. руб. (20,7 тыс. грн по местному курсу на 14.02.2019) за сезон. «И еще в порядке аукциона. Некоторым предпринимателям аренда возросла до 100 тыс. руб. (41,3 тыс. грн – ред.). И как после этого ставить нормальные цены для людей, чтоб люди покупали? Предприниматель же закладывает все расходы в цену. Жалко наших людей. Ведь от этой монополии и произвола страдает как малый бизнес, так и простые люди – отдыхающие», – рассказывает автор поста.
Знакомые с ситуацией люди объясняют, что аренда маленького контейнера обойдется в 50 тыс. руб. (20,7 тыс. грн), большого – в два раза дороже. Также они уточняют, что именно сейчас предприниматели начинают договариваться об аренде на лето и отмечают, что все договоры проходят «в черную»:
- Михаил: «А что, там, в Седово, рынок зимой есть? Отдыхающие страдают в феврале?»;
- Алексей: «Контейнеры в аренду на лето берут сейчас»;
- Максим: «Все операции проходят в черную, а официально аренда копеечная. Работал я в Седово, видал все»;
- Алла: «50 тыс. в этом году за сезон, а автор утверждает 100 тыс.»;
- Алексей: «Маленький контейнер 50 тыс., а большой 100 тыс.».
Не все люди выражают сочувствие предпринимателям:
- Лилия: «50 тыс.? Серьезно? А вы цены в этих киосках видели?... Не... Вот обидка-то...»;
- Эдуард: «Так потому и цены по итогу такие»;
- Никита: «Уже впереди Сочи»;
- Дмитрий: «А что вы думали? Чинуши тоже хотят кушать и аппетит у них хороший... А Седово у нас в силу обстоятельств для многих из Л-ДНР – это единственный вариант отдыха, хоть и сомнительного. Отсюда и цены, как в Сочи, при уровне ниже х**ового»;
- Евгений: «Цены выше – людей меньше. И так с каждым разом будет хуже и хуже. Пока до зажравшихся коммерсов не дойдет, что они сами себе эту могилу выкопали»;
- Влад: «Людей меньше, но с деньгами! Не дотянувшими до Сочи! С Урала и Дальнего Востока многие едут с деньгами именно на Азовское море. Ведь летом надо отдохнуть»;
- Валерия: «Не знаю, что движет этими людьми, но я таких тоже видела, кто из России в Седово отдыхать приехал»;
- Влад: «И чем торгуют в этом контейнере, чтобы отбить такую аренду? За сезон (примерно 100 дней) надо продать товара хотя бы на лимон рублей (413 тыс. грн – ред.)»;
- Алина: «Было бы невыгодно, не брали бы в аренду»;
- Александр: «Купите свой, чтоб не брать в аренду, вы там цены сложить не можете, обдираете людей. Чи не курорт, бл**ь, село. Вот и вас обдирают: как аукнется, так и откликнется»;
- Виталий: «Нах**н вообще в этот бомжарник ездить».
Теги: Донбасс, аренда, повышение, ДНР, предприниматели
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