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Архив - Донецкая область

В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей

14.02.2019 20:15
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В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей

Только 22 из 197 единиц подвижного состава работают сейчас на трамвайных маршрутах в оккупированном Донецке.

Как пишет "Європростір", электротранспорт, как и весь коммунальный транспорт Донецка, оккупационная власть планомерно уничтожает, передает "Диалог.UA".  Еще относительно недавно "столица" "ДНР" по части транспортного обслуживания населения была относительно благополучным городом по сравнению со "столицей" соседней "республики" - Луганском.  Там трамвайное движение умерло еще в 2015 году.

А в Донецке его последним годом может стать 2019-й. И это при том, что до оккупации городской трамвайный парк был одним из лучших в Украине. Но пришел "русский мир" - и буквально за четыре года мощнейшая инфраструктура была практически "помножена на ноль". 

Как пишет автор материала, на маршрутах, где трамвайное движение сохранялось и после оккупации (часть маршрутов, где была повреждена контактная сеть, даже не восстановили), сейчас людям приходится стоять в ожидании трамвая около часа.

А на некоторых маршрутах, например, на 16-м, машин с недавнего времени вообще нет. 

Такая ситуация возникла по ряду причин. "Крепкие хозяйственники" из оккупационной "власти" довели трамвайное хозяйство до ручки: нет запчастей, из-за задержек с выплатой зарплаты (кстати, мизерной – 4-6 тыс. руб.) массово увольняются работники.  "Раскрученный" пропагандистами трамвай производства "ДНР" оказался, скорее всего, фейком, так как ни одной такой машины нет на маршрутах даже в "столице". 

А выгоду от всего этого получают владельцы автобусов, работающих в режиме маршрутных такси.

Тарифы там пока невысокие, но нет льготного проезда. А когда донецкий электротранспорт совсем прикажет долго жить, маршруточники станут монополистами и смогут "заказывать музыку". 

Реалии "ДНР" - это не только умирающее трамвайное движение, но и убитое оккупантами железнодорожное сообщение. 

Блогер hochu _ domoy разместил в Twitter фото занесенных снегом давно не используемых железнодорожных путей и железнодорожной контактной сети, с которой уже сняли провода.  В общем в "народных республиках" элементарные блага цивилизации уходят в небытие. Зато есть "русский мир" со всеми его "прелестями". 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, оккупация, ДНР, ЛНР
 
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