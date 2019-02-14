В ОБСЕ рассказали подробности смерти мужчины на КПВВ в Горловке

14.02.2019 16:15

Члены миссии ОБМЕ узнали от персонала морга в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области о том, что 7 февраля к ним доставили тело умершего мужчины в возрасте от 50 до 59 лет. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По словам жены и сына умершего, на момент смерти мужчина ожидал в автобусе своей очереди на пересечение линии соприкосновения на подконтрольную украинской власти территорию. Они отметили, что у мужчины ранее уже были проблемы с сердцем и недавно он пережил очередной сердечный приступ. В штабе ООС добавили:

«Украинская сторона СЦКК заявляет, что искусственное создание длинных очередей, неорганизованность и нервная обстановка в работе блокпостов в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск раз подвергает опасности мирное население, среди которого, в основном, люди пожилого возраста, а также со слабым здоровьем».

Источник: https://donpress.com