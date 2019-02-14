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В одном из поселков Горловки обстрелом повреждены 2 жилых дома
14.02.2019 19:00
В поселке Доломитное в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой обалсти из-за утренних обстрелов получили повреждения два жилых дома.
Об этом сегодня сообщил так называемый «руководитель представительства ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
По его словам, обстрел произошел в 10:00. В результате него были повреждены два жилых дома по улице Железнодорожная, 13 и 73. как стало известно, в домах повреждены кровля и фасад.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, обстрел, ДНР, ЛНР
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