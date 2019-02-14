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Архив - Донецкая область

В поселке под Мариуполем ОБСЕ обнаружила мины

14.02.2019 17:00
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СММ зафиксировали мины в районе Водяного.

Об этом указано в отчете ОБСЕ.

Международные наблюдатели продолжают свою Миссию в районе Мариуполя, продолжая фиксировать следы военного присутствия.

11 февраля БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 63 противотанковые мины (вероятно TM-62), заложенные в два ряда в поле вблизи позиций Вооруженных сил Украины, расположенных неподалеку от Водяное. До этого в том же месте уже были зафиксированы эти мины ранее.

В тот же день 11 февраля БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал и следы обстрела. Около 70 свежих воронок, образовавшиеся в результате разрывов минометных мин (82 мм и 120 мм) были обнаружены вблизи позиций пророссийских НВФ к западу от поселка Ужовка (бывшее Ленинское).

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, мина, ОБСЕ
 
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