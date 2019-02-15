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Двое мирных жителей стали жертвами обстрела на КПВВ "Майорское" - боевики "ДНР" цинично обвинили ВСУ
Двое мирных жителей пострадали во время стрельбы из стрелкового оружия в районе КПВВ "Майорское" - боевики пытаются во всем обвинить ВС Украины. Утром, 15 февраля, в результате обстрела КПВВ "Майорское" пострадали двое мирных жителей, которые находились в очереди, передает “Российский Диалог”. Согласно сепаратистскому Телеграмм-каналу Inside Donetsk, который ссылается на собственные источники, ЧП случилось примерно в 08:35. В привычно манере боевики обвиняют военных ВСУ, утверждая, что якобы со стороны позиций ООС был открыт огонь из стрелкового оружия по своему же КПВВ. “В результате огнестрельное ранение правой голени получил мужчина 1974 г. р., который в момент обстрела стоял возле своей машины”, - указано в сообщении, подчеркивается, что второй человек сильных повреждений не получил. Известно, что пострадавший сам смог извлечь пулю из раны, а затем ему сделали перевязку. Из-за того что ранение было незначительным, пострадавший продолжил свой путь на подконтрольную Украине территорию.
Источник : https://www.dialog.
Теги: Донбасс, обстрел, ДНР, боевики
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- Обострение на Донбассе: стало известно о гибели украинского бойца19:03
- Двое мирных жителей стали жертвами обстрела на КПВВ "Майорское" - боевики "ДНР" цинично обвинили ВСУ 15:20
- Блокпосты «ДНР»: на Каргиле большой поток машин, на Еленовке масса перевозчиков15:00
- Часть – в Горловку, часть – в Бахмут: Людей, не успевших пройти КПВВ «Майорское», развезли на ночевку13:20
- Донбасская линия разграничения: большие очереди .12:38
- Убрать этих – не останется никого: В Донецке обсуждают ситуацию с врачами12:20
- На Донбассе увеличилось число обстрелов: у обеих сторон потери10:40
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