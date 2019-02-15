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В Донецке назревает настоящий бунт: жители выдвинули властям "ДНР" срочный ультиматум с требованием
Спустя 5 лет после российской оккупации в Донецке назревает настоящий бунт - один из жителей города призывает дончан к акции неповиновения из-за жизни в "ДНР", которая стала напоминать настоящую тюрьму. Александр Болотин, который давно являлся активным сторонником "ДНР", призывает жителей Донецка к настоящему бунту и выдвигает ультиматум властям "ДНР" - немедленно перенести комендантский час на два часа вперед. В противном случае он угрожает вывести на улицы людей Донецка. При этом власти "ДНР" Болотин обвиняет в издевательствах над людьми. "Жирные рожи в правительстве ДНР не испытывают ничего того, что испытываю я, Александр Болотин. Простой человек. Такой же, как и все вы. Я не имею личного служебного автомобиля, охраны или жирной зарплаты от 50/100 тысяч рублей. Я выживаю, как и вы все. Давайте забьем на комчас! Всех не пересажают!" – пишет он.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: Донецк, бунт, ультиматум, ДНР
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