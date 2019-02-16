Бородай рассказал, когда жителям ОРДЛО упростят получение гражданства РФ

16.02.2019 07:47

Глава «общественной организации» «Союз добровольцев Донбасса» и экс «премьер ДНР» Александр Бородай сегодня, в ходе так называемого «Совета донбасских командиров-добровольцев» проходившего в Москве, анонсировал скорое внедрение программы упрощенного получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО и наемников с других непризнанных территорий.

Об этом он сообщил пропагандистским российским СМИ, передает donpress.com.

Так, на вопрос журналиста о сроках, он заявил: «Достаточно скоро», при этом уточнив, что не может это утверждать со 100% гарантией, так является неофициальным лицом.