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Кризис на Донбассе далек от разрешения, - Меркель

16.02.2019 20:43
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Кризис на Донбассе далек от разрешения, - Меркель

Спровоцированный Россией кризис против Украины, далек от разрешения. Как передает replyua.net, об этом в субботу заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, урегулирование конфликта проводится в рамках Минских договоренностей. «Нужно сказать, что от решения мы далеки, мы должны обязательно продолжать работу», – сказала канцлер. Кроме того, Меркель сообщила, что официальный Берлин поддерживает санкции в отношении России. «Мы поддерживаем санкции против России. Они должны быть согласованы с Украиной», - сказала она.

Вместе с тем, канцлер заявила, что исключать Россию из газового рынка Евросоюза по политическим мотивам не нужно.

«Хотела бы нашим американским коллегам сказать следующее: уже три года есть разрешение на экспорт сжиженного природного газа в Европу. Прошедшие 67 лет с момента образования ФРГ у нас не было американского природного газа, и мы смотрели в сторону Персидского залива, а также использовали свои ресурсы, например, в Норвегии. У нас нет сомнений в вопросе о покупке американского газа, но я считаю ошибкой исключать Россию осознанно политически. Этот сигнал, со стратегической точки зрения, ошибочный», - подчеркнула Меркель.



Теги: Донбасс, кризис, разрешение, Меркель
 
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