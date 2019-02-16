Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Горловка попала под сильный обстрел: работает танк, гремят взрывы, напуганные горловчане прячутся в подвалах

16.02.2019 07:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Горловка попала под сильный обстрел: работает танк, гремят взрывы, напуганные горловчане прячутся в подвалах

По словам местных жителей, первые прилеты зафиксированы после 20:00 вчера 15 февраля. После 21:30 раздалась серия взрывов. Жители Горловки в соцсетях пишут об исходящих обстрелах.

В частности, в Twitter сообщается, что в нескольких районах оккупированного города слышна также работа танка, передает "Диалог.UA".

Сепаратисты "ДНР" традиционно в обстрелах обвинили украинскую сторону, а источники пишут, что обстановка на окраинах Горловки стала накаляться с вечера пятницы. "Давно такого замеса не было, очень сегодня неспокойно", "Работает по нам что-то тяжелое, взрывы слышим", - пишут в переписках горловчане.



Теги: Донбасс, обстрел, боевики, потери, ВСУ, взрывы, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх