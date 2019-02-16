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Архив - Донецкая область

На Донбассе Россия придумала коварный план насчет заключенных в "Л/ДНР"

16.02.2019 08:47
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На Донбассе Россия придумала коварный план насчет заключенных в "Л/ДНР"

Похоже, что очередной "хитрый" план российского агрессора по дестабилизации суверенного украинского государства провалился с треском, поскольку спецслужбы Украины оказались умнее спецслужб России.
На своей официальной странице в социальной сети Facebook пресс-служба СБУ, уведомила, что Служба безопасности Украины сумела раскрыть очередную попытку Федеральной службы безопасности страны-агрессора завербовать заключенных, которые были этапированы из квазиреспублик "Л/ДНР", передает "Диалог.UA".
В СБУ подчеркнули, что один из таких этапированых заключенных, отбывавший наказание за убийство в колонии Донецкой области, рассказал, что незадолго до того, как состоялся обмен, он был завербован сотрудниками российской ФСБ. В украинской спецслужбе отметили, что подобного рода схема ФСБ является провальной с самого ее старта, поскольку Служба безопасности Украины тщательнейшим образом проверяет всех таких "агентов".



Теги: Россия, Донбасс, заключенные, ДНР, ЛНР
 
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