На Донбассе за сутки прогремело 550 взрывов

16.02.2019 09:02

В Донецкой области резко увеличилось количество нарушений режима прекращения огня (НРПО), сообщили представители СММ ОБСЕ в своем последнем отчете.

В период с вечера 13 февраля по вечер 14 февраля СММ констатировала на Донетчине увеличение количества НРПО, зафиксировав, среди прочего, около 550 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 170 взрывов).

Большинство НРПО зафиксировано в районах к юго-востоку и юго-юго-востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), возле н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка) и вблизи н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка).