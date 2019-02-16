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На Донбассе зреет бунт, а охранка "ДНР" ловит украинское подполье и "неблагонадежный элемент"
На одном из последних совещаний руководящих кадров незаконного "министерства госбезопасности ДНР" российские кураторы из ФСБ РФ указали на снижение показателей по раскрытию и задержанию т.наз. "подрывных элементов", включая украинское подполье и "украинские ДРГ", на оккупированной территории.
ФСБ приказала пресекать малейшие попытки подрывной деятельности против "республики".
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook, передает segodnya.ua.
По словам военного эксперта, охранке т.наз "ДНР" подчеркнули, что такое снижение показателей "контрразведывательной деятельности" абсолютно недопустимо в условиях обострения протестных настроений среди местного населения, вызванных ухудшающейся социально-экономической ситуацией в "республике" (рост цен на основные товары, прежде всего продовольственной группы, уменьшение количества рабочих мест и т.д.).
Была поставлена задача активно выявлять "неблагонадежный элемент" и "тщательно отслеживать и пресекать малейшие попытки подрывной деятельности против республики", в т.ч. касаемо случаев "враждебной агитации и пропаганды", добавил координатор "Информсопротивления".
Теги: экономика, Донбасс, разведка, рост цен, ФСБ, ДНР, Тымчук, ДРГ, РФ
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