Новое оружие ВСУ способно превратить в бесполезную рухлядь все российские БПЛА. ВИДЕО

16.02.2019 08:10

В учебном центре Сухопутных войск ВСУ "Десна" провели испытания нового украинского радиокомплекса по борьбе с вражескими беспилотниками.

Кадры испытаний новинок Оборонпрома Украины продемонстрировали на видеохостинге YouTube, передает "Диалог.UA".

На днях в центре "Десна" провели испытание устройств, благодаря которому бойцы ООС смогут легко перехватывать беспилотники гибридной армии РФ. Разработчики создали два варианта своего устройства - мобильный и стационарный. Первый комплекс борьбы с БПЛА выполнен в форме ружья. "Блокирует все типы дронов на дистанциях до 1200 метров включительно. Перекрываются каналы телеметрии, GPS-навигации и управления", - сообщили разработчики. Попадая под облучение украинского устройства вражеский БПЛА теряет сигнал с пультом управления и может быть принудительно посажен. Выполнить какую-то задачу вражеской стороны он не в состоянии. Для того чтобы расправиться с вражеским дроном, снайперской точности не нужно. Бойцу всего лишь необходимо навести устройство в ту сторону, где находится БПЛА, этого будет достаточно. Более надежной защитой от вражеских беспилотников является стационарный вариант устройства. С помощью как минимум 4 антенн оно способно покрывать площадь от 1 до 6 км. Стоит отметить, что Россия активно использует беспилотники в войне на Донбассе. С их помощью она шпионит за позициями ВСУ, а также корректирует огонь. Бойцы ООС неоднократно сбивали БПЛА. Многие из них оказались российского производства.