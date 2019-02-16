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Архив - Донецкая область

Один из районов Горловки подвергся обстрелу: повреждены дома и ЛЭП

16.02.2019 16:18
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Один из районов Горловки подвергся обстрелу: повреждены дома и ЛЭП

В неподконтрольной украинским властям Горловке, в результате обстрела повреждены Четыре дома и линия электропередачи.

Об этом сегодня сообщил «глава городской администрации» Иван Приходько, передает donpress.com.

«В результате ночного обстрела в микрорайоне Бессарабка повреждены дома по улице Конармейская, 11, 13, 18, 20. Перебита линия электропередачи», — отметил гПриходько комментируя инцидент.

Информация о последствиях обстрела уточняется.



Теги: Донбасс, Горловка, дом, обстрел, ЛЭП, повреждения
 
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