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Оккупированный Донецк потерял самых ценных горожан: "Им нужно было выживать"
Квартира, за которой присматривает кто-то из знакомых и время от времени передает оттуда в "новую жизнь" какие-то вещи. Вот, что связывает с оккупированным Донецком тысячи его жителей, выехавших на свободную территорию Украины и начинающих там жизнь с чистого листа, пишет донецкий блогер Марина Григорьева, передает "Диалог.UA".
Она рассказала, как, живя в оккупированном городе, присматривает за квартирами четырех своих друзей. Их квартиры она посещает только для того, чтоб проверить, все ли нормально с водопроводом и другими коммуникациями, полить цветы и при необходимости передать людям на "большую землю" какие-то вещи. И за почти пять лет оккупации из многих квартир вынесено и отдано курьерам (перевозки вещей на подконтрольную украинской власти территорию страны – неплохой бизнес в "ДНР/ЛНР") столько различных предметов быта и техники, что квартиры воспринимаются как нежилые. "В квартирах тепло. Коммуналка оплачена. Чтоб у орков всякие поползновения напрочь отсечь, квартиры оплачиваются на полгода вперед. А то интересуются, чего долги, бумажки в дверь вставляют и спрашивают, а шо, тут никто не живет? Живут блдь. Токо шо в магазин за хлебом вышли. А на самом деле в квартирах и шкафы практически пустые. Может только кастрюли старые остались и серванты хрусталем заставлены, кому он теперь нужен? За годы войны все, что можно было, уже передано из Донецка через разных перевозчиков", - делится блогер. А владельцы этих квартир хоть и не без трудностей, но успешно осваиваются на новых местах, даже создают там семьи, в которых рождаются уже не дончане. Из оккупированного города выехали лучшие специалисты в многих сферах, которые за прошедшие годы смогли заслужить уважение своих работодателей, стать для них ценными сотрудниками. "Было такое, я даже большую прогулочную коляску передавала для новорожденного малыша. Уже рождаются не дончане. Уже уроженцы разных неизвестных нам ранее городов. Вот так. Есть квартиры. Можно было бы жить и работать. Но война погнала из родного города. И хозяева расселились по чужим городам. Снимают жилье. Дорого. Но хочу вам сказать, что те, кого я знаю из уехавших, все, слава Богу, при работе. А нескольким из них жилье снимают фирмы-работодатели. За 2 - 5 тысяч гривень в зависимости от размеров города. И фирмы дорожат своими работниками-дончанами. Даже зарплату поднимают, когда дончанин говорит, что уйдет из фирмы и уедет в другой город или, что ему работу предложили с большей зарплатой", - добавляет жительница Донецка. Но самое главное, отмечает блогер, эти люди трудятся на благо Украины, лишив оккупантов очень ценного кадрового ресурса. Трудятся и живут надеждой на возвращение домой, в украинский Донецк без "русского мира". "Пусть будет так. Им нужно выжить. Жениться, родить маленьких украинцев и работать дальше на процветание нашей Неньки Украины. А будет ли жизнь на Марсе? Я имею ввиду Донецк. Как знать... Как знать?" - резюмирует блогер.
Теги: Донецк, Донбасс, война, квартиры, подорожание, оккупация, ДНР, ЛНР, переселенцы
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