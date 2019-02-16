Пушилин с соратником Муратовым возрождают МММ в "ДНР" - ставленники Москвы готовятся обобрать Донбасс

16.02.2019 13:21

На оккупированном Донбассе появилась новая финансовая пирамида. Создал ее соратник главаря "ДНР" руководитель ОД "Донецкая республика" Алексей Муратов.

Тревогу по поводу планов Пушилина и Муратова бьет донецкий пропагандист Евгений Тинянский, передает "Диалог.UA".

Муратов, возглавляющий правящую партию в террористической "ДНР", внезапно оказался руководителем некой компании "Призма" - классической финансовой пирамиды, специализирующейся на криптовалюте. Важно отметить, что Муратов далеко не новичок в том, как обворовывать население. Он подружился с Пушилиным много лет назад, работая вместе с ним на МММ.

"Ты можешь выйти из финансовой пирамиды, пирамида может выбросить тебя. Но Муратов стойкий перец и до конца верен заветам Сергея Пантелеевича Мавроди. Он с МММ на всю жизнь. При этом он даже не парится, а использует старые МММовские слоганы, типа "мы меняем мир". Выглядит это крайне смешно, впрочем, как и почти все, что делается на Донбассе нынешними профанами и горе-управленцами, которых поставила Москва", - жалуется Тинянский. Он обвинил Кремль в том, что из-за него оккупированный Донбасс стремительно деградирует.