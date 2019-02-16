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Российские наемники готовы массово отправиться на Донбасс во второй раз: видео, как Бородай угрожает Украине. ВИДЕО

16.02.2019 15:21
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Российские наемники готовы массово отправиться на Донбасс во второй раз: видео, как Бородай угрожает Украине. ВИДЕО

Россия готова отправить на Донбасс новую партию так называемых "добровольцев" для войны против Украины в ближайшее время, опасаясь непредсказуемых последствий во время предвыборной кампании.

Один из кураторов оккупированной части Донбасса со стороны Кремля Александр Бородай дал понять, что скоро российские военные опять могут массово отправиться на Восток Украины, передает dialog.ua.

Видео с заявлением Бородая было опубликовано сразу после его встречи с Сурковым. Он заявляет, что Украина является непредсказуемой территорией, а значит к отправке добровольцев Россия должна быть готова уже сейчас. Он также рассказал об ускоренном получении гражданства РФ для жителей "Л/ДНР", вызвав массовые комментарии обозленных пользователей социальной сети.



Теги: Россия, Донбасс, гражданство, выборы президента, ДНР, ЛНР, добровольцы, Бородай, наемники, соцсети, кураторы
 
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